«Если купят — будет фантастика»: как цена активов «Челны‑мясо» взлетела в 2 раза

Производство банкрота в Тукаевском районе выставили на торги с новым ценником — 237,7 млн руб., но торги идут со скрипом

Фото: Реальное время

Мясокомбинат «Челны‑мясо», чья репутация ранее пострадала из‑за скандала с обнаружением свинины в продукции под маркой «Халяль», вновь оказался в центре внимания по другой причине. Имущество обанкротившегося владельца предприятия Алмаза Мугинова — землю и здание бывшего колбасного цеха — после первых торгов неожиданно выставили на аукцион с двухкратным повышением цены до 237 млн рублей. По словам конкурсника, объектом интересуются потенциальные покупатели, но до обсуждения сделки еще не дошло. Подробнее о причинах удорожания и перспективах реализации лота — в материале «Реального времени».

Главный актив банкрота за месяц подорожал в два раза

Производственная площадка в поселке Комсомолец Тукаевского района — основной актив обанкротившегося владельца комбината «Челны-мясо» Алмаза Мугинова. Недвижимость в залоге у основного кредитора Сбербанка, которому предприниматель должен свыше 100 млн рублей.

На первые торги в июне земельный участок площадью 7,4 тыс. кв. м и здание колбасного цеха 1985 года постройки в 3,4 тыс. кв. м выставляли по цене в 116,4 млн рублей. Но это объявление было отменено, поскольку татарстанский арбитраж приостановил продажу лота по жалобе должника — тот ссылался «на занижение цены и не проведение оценки имущества». Конкурсник и еще одно лицо — Галимов Рафаиль Ринатович — просили снять обеспечительные меры, однако суд им отказал.

В результате было утверждено другое положение о порядке, сроках и условиях продажи недвижимого имущества Мугинова с начальной ценой в два раза выше прежней — 237,7 млн рублей. В начале августа вышло объявление о проведении торгов с новой ценой актива. Торги пройдут 11 сентября на электронной площадке АО «ЦДТ», заявки принимаются до 10 сентября. Начальная стоимость лота — 237 656 620,58 руб., шаг аукциона — 5%, задаток — 20% от цены. Победителем признают участника, предложившего наибольшую цену.

О Рафаиле Галимове известно, что это предприниматель из Лаишевского района республики. Ему принадлежит местная транспортная компания «Сиблогистик» с годовым оборотом в 123 млн рублей и казанский ТД «Татинерткомплект» по торговле стройматериалами с выручкой в 20 млн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Если купят — это будет фантастика, мы все будем счастливы»

Как пересматривали стоимость колбасного цеха и земли предприятия «Реальному времени» рассказал конкурсный управляющий Михаил Мудров. По его словам, на увеличении цены актива настоял сам Мугинов:

— Смотрите, какая ситуация. Мы провели независимую оценку, и нам оценщик прислал одну цену. Мы организовали торги, а должник пошел спорить. Говорит, хочу, чтобы начальная цена была больше. Поскольку никто не заинтересован в этом споре — допустим, мы бы год с ним спорили и в итоге торговали бы по той цене, которая была изначально, — это невыгодно тратить на это целый год. Нам проще провести такие торги. Просто мы думаем, что за такую цену его никто не купит. А если купят — это будет фантастика, мы все будем счастливы. Тогда хватило бы закрыть все долги.

Мудров откровенно говорит о непростой логике ценообразования на торгах: спор с должником о корректности оценки мог надолго затянуться, а кредиторам нужен результат. Именно поэтому конкурсник пошел на своеобразный компромисс и в разговоре не скрывал ни прагматизма, ни доли иронии:

— Просто чтобы быстрее провести торги, раз так просит должник, чтобы он не спорил, и не тратить время на то, чтобы убедить суд, что наша оценка правильная, мы решили, что будем по такой цене торговать. Поэтому сказали должнику: «Какую цену хочешь, такую и говори — хоть миллиард поставим».

Повышение цены актива создавало впечатление повышенного интереса к лоту и начала переговоров о продаже. Но финансовый управляющий Михаил Мудров остужает оптимизм — за внешней активностью скрывается серьезная настороженность рынка:

— Некоторые решили, что покупатель нашелся.

— Это было бы прекрасно, конечно. Но ситуация немного сложная, потому что вокруг там «Камский бекон». Все, кто хотел бы купить, приходят и им вроде интересно, например, 150 млн предлагали. А потом углубляются в вопрос и начинают бояться. Уходят либо меньше предлагают, — пояснил Мудров.

Банкротство и долги на сумму свыше 200 млн рублей

В феврале этого года татарстанский арбитраж признал банкротом владельца сети «Челны-мясо» Алмаза Мугинова. В отношении предпринимателя из автограда ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 13 августа 2026 года. Финансовым управляющим должника стал Михаил Мудров, член ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Общая сумма требований кредиторов в реестре у Мугинова, согласно финальному отчету конкурсника, составила свыше 170 млн рублей. В реестре его обанкротившейся компании требования еще на 201 млн.

Под конец 2025 года на мясокомбинате вводили наблюдение, в марте 2026-го признали банкротом и открыли конкурсное производство на полгода — до 12 сентября. По итогам анализа деятельности предприятия был сделан вывод, что восстановить платежеспособность компании невозможно, а имущества хватит лишь на покрытие судебных расходов и выплаты вознаграждения управляющим.

Антон Журавлев

История со свининой в продукции «Халяль» и продажа комплекса

Предприятие «Челны-мясо» было основано в 2003 году известным бизнесменом Фандусом Хафизовым, создавшим обширную сеть поставок. Продукция была представлена на полках федеральных ретейлеров. Некоторое время у мясокомбината работали собственные одноименные магазины, но в 2023-м их закрыли, оставив лишь одну торговую точку рядом с производством.

Репутацию компании подмочил скандал с обнаружением свинины в ее продукции под маркой «Халяль». Производство приостанавливали, затем возобновляли. Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ подтверждал отсутствие ДНК свиньи в продуктах предприятия.

В 2024 году мясокомбинат выкупил предприниматель Алмаз Мугинов, владелец челнинских стройфирм «Град» и «Асман-М». Но в работе его нового предприятия наблюдались перебои: сотрудники жаловались на задержки зарплаты, за долги на производстве отключали энергию. Выручка компании по итогам того года сократилась на 11% — до 649 млн, чистая прибыль осталась на уровне 2023 года — 5,6 млн рублей.