«Повод для самого серьезного анализа»: результаты ЕГЭ в Казани растут, а ОГЭ — падают

Школьники поставили рекорд по количеству стобалльных работ

Фото: Максим Платонов

В этом году каждый пятый казанский выпускник окончил школу с медалью, а число работ, написанных на 100 баллов, стало рекордным. При этом результаты ОГЭ ухудшились: выросло число девятиклассников, которые не сдали математику и русский язык. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казани 182 стобалльника и два трехсотбалльника

В этом году казанские одиннадцатиклассники установили исторический городской рекорд по количеству 100-балльных результатов на ЕГЭ, сообщил на «деловом понедельнике» начальник управления образования Ирек Ризванов. Школьники получили 240 стобалльных результатов.

Максимальные баллы набрали 182 выпускника — на 24 больше, чем в прошлом году. 200 баллов смогли набрать еще 26 одиннадцатиклассников, а 300 баллов — два человека. Всего в экзаменационной кампании участвовали 22,7 тыс. казанских выпускников — из них ЕГЭ сдавали 6,5 тыс. ребят.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Золотые медали получили 782 одиннадцатиклассника, серебряные — 598. Как подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин, медалистом стал каждый пятый выпускник.

Выросли результаты по русскому и математике

Средний балл по русскому языку был равен 66,76 — в 2025 году он составил 65,18. Минимальный порог не преодолели пять человек. По профильной математике средний балл тоже вырос до 71,80, с 65,18. Не сдал экзамен 31 выпускник.

Средние баллы выросли и по другим предметам.

— По сравнению с прошлым годом наиболее заметный рост отмечен по физике, географии, информатике, биологии и французскому языку. По остальным предметам показатели сохранились на стабильном уровне. Как и в предыдущие годы, результаты выпускников из Казани превышают общероссийские по всем предметам ЕГЭ, — резюмировал докладчик.



Реальное время / realnoevremya.ru

В Казани выросло число детей, не сдавших ОГЭ

ОГЭ сдавали 15,2 тыс. девятиклассников. Результаты по математике снизились: средняя оценка составила 3,91 против 4,1 годом ранее. Число не сдавших выросло более чем вдвое — с 66 до 151.

Средняя оценка по русскому незначительно выросла: с 3,9 до 3,94. При этом провалили экзамен 134 человека — в 2025-м их было 82. По словам Ризванова, ситуация требует анализа и мер в новом учебному году. Уделить внимание ситуации попросил и Метшин:

— Понятно, тысячная армия, но это тоже наши дети. Повод для самого серьезного анализа и дальнейших выводов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выпускники остаются в Казани

Выпускники казанских школ перестали стремиться уехать в другие города — в частности, 100-балльники теперь остаются в столице Татарстана. Об этом говорил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Он отметил, что еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов многие успешные выпускники Казани стремились получить высшее образование и сделать карьеру в других регионах.

— Сегодня ситуация кардинально меняется. В Казани охотно остаются и 100-балльники, и победители олимпиад, — сказал Гафаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан — в лидерах по количеству стобалльных результатов

По предварительным данным, Татарстан в целом — один из лидеров среди регионов по количеству стобалльных результатов. Месяц назад сообщалось, что в республике набрали 460 стобалльных результатов на ЕГЭ. Их получили 408 учеников. Два выпускника набрали по 300 баллов, 48 учащихся — по 200 баллов, 358 человек — по 100 баллов.

Как сообщал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин, хорошие результаты традиционно показывают выпускники Казани, Набережных Челнов, а также Нижнекамского, Альметьевского, Бугульминского и Зеленодольского районов. Впервые 200-балльные результаты были зарегистрированы в Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Сармановском и Сабинском районах.

Результаты выпускных экзаменов в Татарстане в 2026 году улучшились по большинству предметов. Наиболее заметный рост республика показала по профильной математике, физике, информатике и биологии. Средний балл по профильной математике составил 71,2, по физике — 71,7, по информатике — более 64, по биологии — 62,5. Все эти показатели превышают средние по стране, а по сравнению с прошлым годом улучшились результаты по профильной математике (+2,8 балла), физике (+7,8), информатике (+3,5) и биологии (+1,3).