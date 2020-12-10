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В гражданский оборот поступит почти 8 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

23:25, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В гражданский оборот поступит почти 8 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: twitter.com/izvestia_ru

На этой неделе в России в гражданский оборот поступят почти восемь тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

«Наряду со «Спутником V» на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор», — цитирует «РИА Новости» вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Фото: pixnio.com

Напомним, что 26 ноября стартовали пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Она поступила на исследования в девять клиник, в том числе и в Казани.

Также ранее сообщалось, что до конца 2020 года планируют выпустить 50 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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