В гражданский оборот поступит почти 8 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

На этой неделе в России в гражданский оборот поступят почти восемь тысяч доз отечественной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

«Наряду со «Спутником V» на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор», — цитирует «РИА Новости» вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Фото: pixnio.com

Напомним, что 26 ноября стартовали пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Она поступила на исследования в девять клиник, в том числе и в Казани.



Также ранее сообщалось, что до конца 2020 года планируют выпустить 50 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Татьяна Демина