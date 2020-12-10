Вакцину «Спутник V» от коронавируса разрешили делать людям с аллергией

Людям, страдающим аллергией, можно прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не острой стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, когда непосредственно протекает», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он отметил, что вакцина Pfizer из-за своей технологии может быть противопоказана аллергикам — так как это РНК-содержащий препарат.

Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян. В России сейчас наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира, подчеркнул специалист.