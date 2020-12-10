В Татарстане врачи районной больницы вылечили 75-летнюю пациентку с COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане врачи Спасской ЦРБ помогли 75-летней пациентке побороть коронавирус. Она вылечилась несмотря на 70%-ное поражение легких.

Дания Киямова поступила в больницу 18 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Компьютерная томография, ради которой пациентку возили в Казань, показала, что легкие пациентки поражены на 70%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Выписалась из больницы бабушка 30 ноября.

«Бабушка проживает в деревне Ярдам, это 45 км от Болгара. Мы до сих пор благодарны и врачам скорой помощи, которые оперативно приехали и доставили ее в больницу, и лечащим врачам Роману Ахметзянову и терапевту Диляре Багаутдиновой», — передают в министерстве слова внучки Дании Киямовой.