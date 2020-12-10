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Голикова спрогнозировала рост смертности в России

21:30, 10.12.2020
Голикова спрогнозировала рост смертности в России
Фото: Максим Платонов (архив_

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России ожидается повышение смертности в ноябре и декабре 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, это связано с факторами, «которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять». Она также отметила, что в зимнее время наблюдается традиционное увеличение количества смертей.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что по итогам первых 6 месяцев 2020 года в России зафиксировали рост смертности. В основном он связан с летальными исходами в результате заражения коронавирусом.

Татьяна Демина
Общество
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