Новости общества

23:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росстат: в октябре коронавирус стал основной причиной смерти 34 татарстанцев

22:55, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Росстат: в октябре коронавирус стал основной причиной смерти 34 татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 34 жителей Татарстана. Такие данные приводит Росстат.

При этом, COVID-19 идентифицирован у 12 из 34 умерших татарстанцев. В оставшихся 22 случаях он предполагается как основная причина смерти, но не обнаружен в организме человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще в 29 случаях летальных исходов в РТ за октябрь коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 122 умерших татарстанцев COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане от коронавируса умерли 158 человек.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем