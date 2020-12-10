Росстат: в октябре коронавирус стал основной причиной смерти 34 татарстанцев

В октябре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 34 жителей Татарстана. Такие данные приводит Росстат.

При этом, COVID-19 идентифицирован у 12 из 34 умерших татарстанцев. В оставшихся 22 случаях он предполагается как основная причина смерти, но не обнаружен в организме человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще в 29 случаях летальных исходов в РТ за октябрь коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 122 умерших татарстанцев COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане от коронавируса умерли 158 человек.

Татьяна Демина