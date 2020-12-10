Россиянам напомнили правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила россиянам о рекомендации воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от COVID-19. Это касается и лекарств, угнетающих иммунную систему человека, сообщает «РИА Новости».

Голикова обратила внимание, что данное правило носит рекомендательный характер. Прямых ограничений на употребление алкоголя никто не устанавливал.

По ее словам, за 3 дня до прививки от коронавируса следует не пить спиртные напитки. Воздержаться от их употребления следует также в течение 3 суток после вакцинации.

Фото: pxhere.com

Голикова отметила, что воздержание от употребления алкоголя важно для эффективной работы вакцины от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что как минимум 2 недели до вакцинации от коронавируса и еще 42 дня после нее нельзя принимать алкоголь.



Татьяна Демина