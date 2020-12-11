С курортов коронавирус привез 61 татарстанец

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане насчитывается около 4% завозных случаев коронавируса в общей структуре заболевших COVID-19. С курортов больным вернулся 61 татарстанец.

Как рассказала замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, среди всех случаев заражения в республике 4% детей.

Всего за сутки зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом в РТ. За весь период зафиксировали 11 323 случая.