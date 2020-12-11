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В Татарстане еще не началась вакцинация от коронавируса

09:24, 11.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще не началась вакцинация от коронавируса
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

В Татарстане еще не началась вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Вакцинация еще не начиналась, хотя ранее говорил, что на этой неделе должны начать. Мы полностью готовы к этому, все процессы отлажены... Мы ждем прихода сегодня вакцины, чтобы немедленно начать», — сказал он.

По его словам, вакцину получат все районы Татарстана: «Если вдруг какой-то из районов не попадает в первую партию — это ничего не значит. 3,7 тысячи придет, первая партия — тысяча. Пусть никто не переживает, вакцина будет роздана во все районы».

О том, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Татарстане, рассказали в Минздраве РТ.

ОбществоМедицина Татарстан
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