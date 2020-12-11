Исследование: витамин C снижает смертность от коронавируса почти на 70%

Ученые установили, что витамин С облегчает течение коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Исходя из того, что витамин С снижает количество тяжелых случаев COVID-19, уменьшается и количество летальных исходов. По данным ученых, смертность от коронавируса, благодаря витамину С, снижается на 68%.

«Когда у вас тяжелая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему», — приводит «РИА Новости» высказывание Анитры Карр, одной из исследователей.

Фото: realnoevremya.ru

Так, пациентам на ИВЛ для облегчения заболевания необходимо ежедневно принимать от 6 до 24 граммов витамина С.

Ранее немецкие ученые сообщили, что им удалось найти продукты, способные подавлять 97% патогенов коронавируса в организме. Это черноплодная рябина, гранат и зеленый чай.



Татьяна Демина