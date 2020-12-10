Казанские врачи вылечили пациентку от коронавируса при помощи антиковидной плазмы

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Врачи инфекционного госпиталя при ЦГКБ №18 вылечили пациентку от коронавируса при помощи антиковидной плазмы. За несколько дней степень поражения легких у женщины увеличилась с 15 до 65%.

Женщина заболела 27 ноября. Поначалу у нее поднялась температура, которая два дня держалась на отметке 37,2 градуса. Она обратилась в поликлинику, где ей назначили лечение. Но самочувствие женщины не улучшалось.

На третий день температура поднялась до 38,4 градуса, она стала задыхаться. Женщина приехала в РКБ, где ее разместили в палате, а на следующее утро перевели в 18-ю горбольницу.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)



Врачи сразу приступили к лечению, но состояние пациентки не улучшалось. Степень поражения легких увеличилась до 65%. Женщину перевели в реанимацию, где стабилизировали состояние. Для лечения пациентки медики применили антиковидную плазму, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.



— Сейчас я себя намного лучше чувствую, хожу. Дыхание нормализовалось. Я благодарю врачей. Здесь отличные специалисты, такого отношения еще нигде не встречала. Отдельные слова признательности заведующей инфекционным госпиталем Зульфие Марсовне. Она очень хороший врач, профессионал своего дела и прекрасная женщина, — рассказала пациентка.

Также врачи РКБ Татарстана вылечили от COVID-19 48-летнего мужчину из Италии. Его госпитализировали в больницу, где он болел больше двух недель с поражением 50% легких.



Татьяна Леухина