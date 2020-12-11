Авдонина в ответ на новый ролик студентов КФУ посоветовала заняться им учебой

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Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина ответила на вопрос о новом ролике студентов КФУ, в котором они усомнились в защите от коронавируса при помощи маски.

«А что, появился? Я не отслеживаю соцсети, не могу прокомментировать. Надеюсь, что что-то толковое. Если не очень — вижу по реакции зала, тогда, может, все-таки учебой заняться в преддверии сессии», — сказал она.

Напомним, сначала студенты КФУ в видеообращении призвали вернуть вузы на «дистант». В ответ Авдонина заявила, что они могли записать более действенный ролик: рассказывающий о необходимости мыть руки и носить маски. Тогда студенты спустя пару недель выложили новое видео. В нем усомнились в возможности действенно защититься от COVID-19 при помощи масок и социальной дистанции, если при этом каждый день ходить в университет.