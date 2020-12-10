Россияне могут пожаловаться на работу скорой помощи и медучреждений на портале Госуслуг

Жители России могут пожаловаться на проблемы с вызовом скорой помощи или с дозвоном в медучреждения в условиях распространения коронавируса на портале Госуслуг.

Для этого необходимо авторизоваться на портале и заполнить электронную форму сообщения, гласит инструкция на сайте Госуслуг. Для одной жалобы предусмотрено одно сообщение.

Гражданину следует кратко сформулировать суть жалобы и отравить ее. После этого в личный кабинет и на электронную почту придет ответ на обращение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Затем гражданин может оценить качество решения проблемы. Если оно его не удовлетворит и оценка будет низкой, работу ведомства проверят дополнительно.

Напомним, что в личном кабинете на портале госуслуг можно получить результаты теста на коронавирус.



Татьяна Демина