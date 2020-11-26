В Москве продлили меры из-за коронавируса до середины января

Фото: wikipedia.org / Олег Токарев

Власти Москвы продлили меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, до 15 января 2021 года. Ранее они действовали до 29 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Так, москвичам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему советуют оставаться дома. Организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала. Также закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Собянин констатировал, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста: «Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой».

Фото: mos.ru

Эксперты считают, что необходимости в дополнительных ограничениях нет, «но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».

Ранее в Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Учащиеся 6—11 классов останутся на удаленке до 6 декабря.