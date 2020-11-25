Фармацевт: в Нижнекамске снижается ажиотажный спрос на лекарства в аптеках

Фото: Маргарита Головатенко/realnoevremya.ru

Сотрудники аптек Нижнекамска отметили, что ажиотажный спрос жителей города на лекарства снизился. Об этом сообщают новости телеканала НТР 24.

«Сейчас стало лучше. Принимаем товар в большем наличии», — рассказала фармацевт одной из местных аптек.

Некоторые противовирусные препараты в аптеках Нижнекамска по-прежнему в дефиците, но новые партии лекарств продолжают поступать в продажу.

Напомним, что из-за ажиотажного спроса татарстанцев на лекарства в аптеках санитарно-эпидемиологическая комиссия при Кабмине РТ рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя.

Ажиотажный спрос на лекарства, которые применяются при коронавирусе, — антибиотики, противовирусные препараты и препараты для лечения свертывающейся системы крови в Татарстане зафиксировали в начале ноября.



Татьяна Демина