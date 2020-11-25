Фармацевт: в Нижнекамске снижается ажиотажный спрос на лекарства в аптеках
Сотрудники аптек Нижнекамска отметили, что ажиотажный спрос жителей города на лекарства снизился. Об этом сообщают новости телеканала НТР 24.
«Сейчас стало лучше. Принимаем товар в большем наличии», — рассказала фармацевт одной из местных аптек.
Некоторые противовирусные препараты в аптеках Нижнекамска по-прежнему в дефиците, но новые партии лекарств продолжают поступать в продажу.
Напомним, что из-за ажиотажного спроса татарстанцев на лекарства в аптеках санитарно-эпидемиологическая комиссия при Кабмине РТ рекомендовала аптечным сетям отпускать препараты в количестве, достаточном для лечения обратившегося покупателя.
Ажиотажный спрос на лекарства, которые применяются при коронавирусе, — антибиотики, противовирусные препараты и препараты для лечения свертывающейся системы крови в Татарстане зафиксировали в начале ноября.
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