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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продержится масочный режим в Татарстане

10:36, 25.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продержится масочный режим в Татарстане
Фото: mos.ru

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что масочный режим будет сохранен до конца «классического» подъема заболеваемости ОРВИ, то есть до марта — апреля 2021 года.

По ее словам, действие изменений в санитарные правила продлено до 1 января 2022 года, там как одной из мер профилактики коронавируса и ОРВИ является ношение маски.

«Масочный режим будет сохраняться. Весна — это 100%, а дальше на летний период мы посмотрим, как будет развиваться ситуация», — отметила Авдонина.

ОбществоМедицина Татарстан
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