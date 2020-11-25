Вирусолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием, от которого нужно будет прививаться ежегодно

Заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев высказал предположение о том, что коронавирус может стать сезонным заболеванием, от которого придется прививаться каждый год.



По его словам, такое может произойти в том числе по причине изменчивости вируса: «Изоляты (вируса), которые исследовались весной, отличаются от тех, которые выделены в осенний период».

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«Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом», — приводит слова Игнатьева «Интерфакс».

Он подчеркнул, что при изменении штамма коронавируса можно будет поменять штамм вакцины на более актуальный — в этом плане выигрывает вакцина центра им. М.П. Чумакова.

Ранее сообщалось, что третья российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в одном из главных НИИ страны по вирусным инфекциям — в Центре им. М.П. Чумакова, предположительно, будет готова уже в феврале.