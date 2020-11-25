Результаты тестов на COVID-19 будут доступны на госуслугах

Результат теста на коронавирусную инфекцию можно будет увидеть в личном кабинете портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В личном кабинете появится уведомление о готовности теста из лаборатории, интегрированной с информационной системой Роспотребнадзора. Результаты загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», а затем появляются на портале не позже чем через час.

Пока к системе подключены 450 лабораторий в нескольких субъектах РФ, в ближайшее время подключатся еще шесть. Уже загружено более 130 тыс. справок. Оставшиеся лаборатории планируют подключить до конца первого квартала 2021 года, передает «Интерфакс».



Ранее Минцифры РФ запустило приложение для отслеживания контактов с зараженными СOVID-19.



Ольга Плешкова