В ВОЗ озвучили два сценария передачи коронавируса от летучих мышей к человеку
Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс рассказал о двух возможных путях передачи коронавируса человеку.
По одной из версий, от летучих мышей вирус SARS-CoV-2 передался другим видам животных и адаптировался в их организмах. Только после этого коронавирусом заразился человек. По словам Конингса, это наиболее вероятный сценарий, сообщает RT.
По второй версии именно летучие мыши заразили людей COVID-19. Однако в ВОЗ мало склоняются к такому варианту распространения заболевания.
Напомним, что количество случаев заболевания коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 60 млн человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым