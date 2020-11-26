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В ВОЗ озвучили два сценария передачи коронавируса от летучих мышей к человеку

03:33, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ озвучили два сценария передачи коронавируса от летучих мышей к человеку
Фото: realnoevremya.ru

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс рассказал о двух возможных путях передачи коронавируса человеку.

По одной из версий, от летучих мышей вирус SARS-CoV-2 передался другим видам животных и адаптировался в их организмах. Только после этого коронавирусом заразился человек. По словам Конингса, это наиболее вероятный сценарий, сообщает RT.

По второй версии именно летучие мыши заразили людей COVID-19. Однако в ВОЗ мало склоняются к такому варианту распространения заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что количество случаев заболевания коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 60 млн человек.

Татьяна Демина
Общество
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