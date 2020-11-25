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В госпитале Елабуги лечение проходят 84 пациента

21:25, 25.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В госпитале Елабуги лечение проходят 84 пациента
Фото: realnoevremya.ru

В госпитале Елабуги на лечении находятся 84 пациента, шесть из которых готовятся к выписке. Об этом сообщается на сайте Елабужского района РТ.

На госпитализацию в Елабугу поступают не только местные жители, но и больные из других населенных пунктов Татарстана — Мамадыша, Агрыза и Менделеевска. Лечение в госпитале проходят в основном лица с третьей и четвертой степенью поражения легких.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, что в начале октября в Елабуге лечение от коронавируса проходили 83 пациента.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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