В госпитале Елабуги лечение проходят 84 пациента
В госпитале Елабуги на лечении находятся 84 пациента, шесть из которых готовятся к выписке. Об этом сообщается на сайте Елабужского района РТ.
На госпитализацию в Елабугу поступают не только местные жители, но и больные из других населенных пунктов Татарстана — Мамадыша, Агрыза и Менделеевска. Лечение в госпитале проходят в основном лица с третьей и четвертой степенью поражения легких.
Напомним, что в начале октября в Елабуге лечение от коронавируса проходили 83 пациента.
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