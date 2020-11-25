В госпитале Елабуги лечение проходят 84 пациента

В госпитале Елабуги на лечении находятся 84 пациента, шесть из которых готовятся к выписке. Об этом сообщается на сайте Елабужского района РТ.

На госпитализацию в Елабугу поступают не только местные жители, но и больные из других населенных пунктов Татарстана — Мамадыша, Агрыза и Менделеевска. Лечение в госпитале проходят в основном лица с третьей и четвертой степенью поражения легких.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, что в начале октября в Елабуге лечение от коронавируса проходили 83 пациента.



Татьяна Демина