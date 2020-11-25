Роспотребнадзор по Татарстану: в новогоднюю ночь никаких ограничений по посещению елок на улице нет

На улице передача коронавируса минимальна и сходит на нет, поскольку это открытое пространство и естественная вентиляция. Поэтому в новогоднюю ночь елки и снежные городки, находящиеся на открытом воздухе, посещать можно. Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина:

«Мы говорим, что большую часть времени сейчас надо проводить на улице, заниматься активными зимними видами спорта. Снег у нас выпал и будет прибавляться. Поэтому в новогоднюю ночь никаких ограничений в части посещения открытых пространств — елки, снежные городки — нет. У нас будут сохраняться ограничения на массовые мероприятия, которые будут проходить внутри помещения, пока это до 100 человек».

Авдонина рекомендовала сократить корпоративы и не проводить их на рабочих местах:

«Если это будет ресторан или кафе, то там 4 кв. м на одного человека, не более 100 человек. И если есть возможность, обойтись без корпоративов — это будет лучший вариант. Новый год лучше встретить дома, в кругу семьи либо на даче, на открытом воздухе. По корпоративам обращаемся к нашим жителям, работодателям: посмотреть из реальной ситуации, подходить к этому вопросу с благоразумием, чтобы у нас в первую неделю января не было наплыва заболеваемости, и несколько разгрузить наших медиков, которые тоже имеют право встретить Новый год в кругу семьи».

Ранее Авдонина допустила отмену новогодних представлений в детских садах и школах Татарстана. По ее словам, такое решение будет принято к концу декабря.