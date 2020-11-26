СБР: «Бабиков и еще три представителя сборной России заражены COVID-19»

В Союзе биатлонистов России (СБР) рассказали о ситуации в сборной страны, где ранее получили положительные тесты на коронавирус.

Они официально подтвердили четыре случая заражения в российской команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали биатлонист Антон Бабиков, врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

«Вечером среды состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого наша сторона предоставила всю затребованную информацию — в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили о случаях заражения коронавирусом в сборной России.