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СБР: «Бабиков и еще три представителя сборной России заражены COVID-19»

10:20, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СБР: «Бабиков и еще три представителя сборной России заражены COVID-19»
Фото: biathlonrus.com

В Союзе биатлонистов России (СБР) рассказали о ситуации в сборной страны, где ранее получили положительные тесты на коронавирус.

Они официально подтвердили четыре случая заражения в российской команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали биатлонист Антон Бабиков, врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

«Вечером среды состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого наша сторона предоставила всю затребованную информацию — в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили о случаях заражения коронавирусом в сборной России.

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