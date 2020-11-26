Госдума исключила из законопроекта об удаленной работе «право на офлайн»

Фото: Максим Платонов

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости.

Основное изменение, утвержденное во втором чтении, — подход к режиму работы офлайн. Время взаимодействия с работодателем для сотрудника на удаленке — рабочее и оплачивается. В соответствии с нормами Трудового кодекса рабочее время за пределами установленного времени оплачивается как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах.

В первоначальной редакции законопроекта предусматривалось право работника быть офлайн, то есть не быть на связи с работодателем круглые сутки. В результате доработки была сделана уступка работодателям. Единственное, что осталось в этом отношении, — положение о том, что время взаимодействия работника с работодателем включается в рабочее время. «Общие правила учета рабочего времени никто не отменяет. Любое время отдыха, которое работник использует в интересах работодателя и с его указания за пределами рабочего времени, должно быть оплачено как сверхурочное», — рассказал РБК глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич.



Фото: Олег Тихонов (архив)

Среди важных изменений: нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки. В документе есть и ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев. Перевод на удаленную работу не сможет стать основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы.



Перевод работника на удаленку производится в порядке, предусмотренным трудовом договором или допсоглашением. И трудовой договор, и соглашение подписываются двумя сторонами — работником и работодателем. Перевод на дистанционный режим работы может произойти только с согласия сотрудника. Исключение — катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, угрожающие жизни и здоровью. В таких случаях перевод на удаленку допускается без заключения дополнительного соглашения.



Режим рабочего дня при удаленной работе прописывается в коллективном договоре или локальном нормативном акте, который действует на предприятии, либо в трудовом договоре.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если сотрудник не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд.

В понедельник замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что общего требования о переходе на дистанционное образование и удаленную работу в России нет и не планируется вводить.



Татьяна Леухина