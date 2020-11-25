В Татарстане начала работу круглосуточная горячая линия для консультации по COVID-19

В Татарстане начала работать круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса. Она будет работать сразу на двух языках — на русском и татарском, сообщает Минцифра республики.



Единая многоканальная горячая линия работала еще в марте, однако сейчас она работает в новом формате. Жители Татарстана могут проконсультироваться по актуальным вопросам о COVID-19, получить информацию по лекарственному обеспечению и по другим интересующим вопросам.

Консультировать Татарстанцев будет уже знакомый им голосовой помощник Лилия. Она ответит на вопросы о симптомах и действующих в республике ограничениях. Со временем список вопросов будет расширяться.

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«Сейчас система здравоохранения республики работает с максимальной нагрузкой. Поэтому очень важно, чтобы жители республики могли получать оперативную консультацию по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Для этого мы вместе с коллегами из Министерства здравоохранения Татарстана запустили специальную единую горячую линию. Увеличили штат операторов. Также планируем активно развивать базу знаний нашего телефонного робота, чтобы татарстанцы могли получать необходимую консультацию, не дожидаясь ответа оператора», — сказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана поручил запустить горячую линию по вопросам коронавируса.