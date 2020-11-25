В Минздраве Татарстана рассказали, как отличить пришедших на дом мошенников от врачей

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции ответил на вопрос «Реального времени» о том, как отличить мошенников от врачей, которые приходят на дом к больным коронавирусом или контактным, и были ли вообще выявлены подобные случаи мошенничества.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

«Я не слышал, это вопрос, наверное, больше к МВД — с точки зрения мошенничества. Мне такие случаи неизвестны. Тем не менее всегда можно позвонить в поликлинику, если вдруг какие-то возникают вопросы, и удостовериться, что по этому адресу вышел врач и действительно ли вышел. Я думаю, что такой верификации вполне достаточно».

Позавчера в группе «ВКонтакте» «ЖК Светлый Казань изнутри» появился комментарий следующего содержания: «Уехала на работу, звонит мама и говорит, что пришли люди в спец костюмах и спрашивали меня. Якобы я контактировала с зараженными ковидом. Возможно взять мазок. Я работаю в большой организации и нас постоянно проверяют. Видимо это мошенники, кто-то знает об этом что-нибудь?» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).