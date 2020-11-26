Новости общества

09:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В КФУ заработал штаб оказания помощи пожилым сотрудникам в условиях пандемии

08:59, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В КФУ заработал штаб оказания помощи пожилым сотрудникам в условиях пандемии
Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ возобновил работу штаб по оказанию помощи пожилым сотрудникам и пенсионерам вуза.

Его деятельность курирует департамент по молодежной политике при прямом участии Института фундаментальной медицины и биологии, Института психологии и образования, Института филологии и межкультурной коммуникации, юридического факультета и Добровольческого центра студентов «КФУ — планета добрых людей».

Фото: kzn.ru

Работники штаба — добровольцы из числа студентов старших курсов — оказывают пожилым консультативную, медицинскую, юридическую, психологическую, адресную социальную помощь, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения дистанционного обучения сейчас. В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что на сегодня достаточно уже введенных ограничительных мер, переводить вузы на дистант никто не собирается.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем