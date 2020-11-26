В КФУ заработал штаб оказания помощи пожилым сотрудникам в условиях пандемии

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ возобновил работу штаб по оказанию помощи пожилым сотрудникам и пенсионерам вуза.

Его деятельность курирует департамент по молодежной политике при прямом участии Института фундаментальной медицины и биологии, Института психологии и образования, Института филологии и межкультурной коммуникации, юридического факультета и Добровольческого центра студентов «КФУ — планета добрых людей».

Фото: kzn.ru

Работники штаба — добровольцы из числа студентов старших курсов — оказывают пожилым консультативную, медицинскую, юридическую, психологическую, адресную социальную помощь, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее студенты КФУ записали видео, в котором говорят о необходимости введения дистанционного обучения сейчас. В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что на сегодня достаточно уже введенных ограничительных мер, переводить вузы на дистант никто не собирается.



Татьяна Леухина