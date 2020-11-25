Минздрав Турции сообщил о третьем пике COVID-19 в стране

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом.

«Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — цитирует ТАСС руководителя турецкого Минздрава.

По его словам, во всех провинциях Турции наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В частности, в 15 их них прирост новых случаев коронавируса увеличился на 50%.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Турции от COVID-19 умерли 168, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Напомним, что в начале ноября Турция выразила заинтересованность в организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях своих фармпроизводителей.



Татьяна Демина