В сборной России по биатлону получили положительные тесты на коронавирус

В сборной России по биатлону зафиксирован случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы начали проводить тесты ПЦР на COVID-19 на первом этапе Кубка мира IBU в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд сдали положительный результат. Пострадавшие команды — Россия, Латвия и Молдова», — говорится в сообщении.

The responsible Finnish health authorities have been informed and will decide on further procedures. More information will be provided in due course. (2/2) — IBU (@biathlonworld) November 25, 2020

Российские биатлонисты были изолированы от остальных участников. Их дальнейшую судьбу решат органы здравоохранения Финляндии.

Отметим, что в нынешнем сезоне в правила проведения Кубка мира были внесены поправки, по которым в случае обнаружения коронавируса вся команда снимается с соревнования.

Первый этап Кубка мира пройдет в Финляндии с 28 по 29 ноября. Второй этап планируется провести там же с 3 по 6 декабря.

Напомним, ранее стало известен состав российской команды на стартовые гонки Кубка мира.