В сборной России по биатлону получили положительные тесты на коронавирус

В сборной России по биатлону зафиксирован случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы начали проводить тесты ПЦР на COVID-19 на первом этапе Кубка мира IBU в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд сдали положительный результат. Пострадавшие команды — Россия, Латвия и Молдова», — говорится в сообщении.

The responsible Finnish health authorities have been informed and will decide on further procedures. More information will be provided in due course. (2/2)