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В сборной России по биатлону получили положительные тесты на коронавирус

09:11, 26.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В сборной России по биатлону получили положительные тесты на коронавирус
Фото: biathlonrus.com

В сборной России по биатлону зафиксирован случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы начали проводить тесты ПЦР на COVID-19 на первом этапе Кубка мира IBU в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд сдали положительный результат. Пострадавшие команды — Россия, Латвия и Молдова», — говорится в сообщении.

Российские биатлонисты были изолированы от остальных участников. Их дальнейшую судьбу решат органы здравоохранения Финляндии.

Отметим, что в нынешнем сезоне в правила проведения Кубка мира были внесены поправки, по которым в случае обнаружения коронавируса вся команда снимается с соревнования.

Первый этап Кубка мира пройдет в Финляндии с 28 по 29 ноября. Второй этап планируется провести там же с 3 по 6 декабря.

Напомним, ранее стало известен состав российской команды на стартовые гонки Кубка мира.

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