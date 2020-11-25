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В Кремле отметили влияние пандемии коронавируса на настроения в обществе

14:31, 25.11.2020
В Кремле отметили влияние пандемии коронавируса на настроения в обществе
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил влияние пандемии коронавируса на настроения в обществе.

Пескову задали вопрос о том, какие настроения на фоне распространения коронавируса фиксирует Кремль.

«Естественно (в обществе испытывают, — RT), тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть
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