Татарстан получит 8,7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19

Татарстан получит 8,7 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку стабильности бюджетной системы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на поддержку регионов России, у которых из-за пандемии коронавируса сократились доходы бюджета, из резервного фонда правительства РФ выделено 80 млрд рублей. Дотации получат 39 субъектов.

Решение о выделении денег регионам принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Фото: wikimedia.org/Крылов Иван

По словам Мишустина, дотации помогут субъектам России «сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19 и обеспечить выполнение социальных обязательств перед населением».

О том, что правительство РФ выделит регионам еще 80 млрд рублей для компенсации потерь, связанных с коронавирусом стало известно на прошлой неделе.



О том, как пандемия изменила исполнение бюджетов всех регионов в Поволжье, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина