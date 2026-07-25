«Великий народ сам справится»: Токаев отказался быть посредником в переговорах России с Украиной

Он предложил Путину заморозить конфликт РФ и Украины и вернуться к переговорам в Стамбуле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в Омске заявил, что страна не будет посредником в конфликте России и Украины.

— Я отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — великая страна, русский народ — великий народ и, как говорится, без посредников он сам справится, — цитирует его «Интерфакс».

Он заявил, что «может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты». «Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Казахстан потребовал от Украины прекратить атаки БПЛА на свои танкеры для перевозки нефти. 17 и 19 июля украинские дроны атаковали суда в нефтетерминале на Черном море на территории России.

Денис Петров