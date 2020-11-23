В Башкирии от коронавируса скончался житель Татарстана

В Башкирии от коронавируса скончался 51-летний житель Елабуги. Среди сопутствующих болезней у него диагностировали гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты, сообщает «Коммерсант».



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в Татарстане зафиксировали три смертельных случая от коронавируса.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случая COVID-19. За весь период в республике было зарегистрировано 9 773 случая коронавируса.