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В Башкирии от коронавируса скончался житель Татарстана

11:15, 23.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Башкирии от коронавируса скончался житель Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии от коронавируса скончался 51-летний житель Елабуги. Среди сопутствующих болезней у него диагностировали гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты, сообщает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в Татарстане зафиксировали три смертельных случая от коронавируса.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случая COVID-19. За весь период в республике было зарегистрировано 9 773 случая коронавируса.

ОбществоМедицина БашкортостанТатарстан
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