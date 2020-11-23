В Башкирии от коронавируса скончался житель Татарстана
В Башкирии от коронавируса скончался 51-летний житель Елабуги. Среди сопутствующих болезней у него диагностировали гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты, сообщает «Коммерсант».
Напомним, вчера в Татарстане зафиксировали три смертельных случая от коронавируса.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случая COVID-19. За весь период в республике было зарегистрировано 9 773 случая коронавируса.ОбществоМедицина БашкортостанТатарстан
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