В двух районах Татарстана впервые разрешили охотиться на медведей
Лимит добычи составит семь особей — всего в Татарстане обитает 90 медведей
В Татарстане впервые разрешили охоту на бурого медведя. Соответствующий указ о лимитах добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
По информации из документа, в республике установят лимит на добычу семи бурых медведей в трех охотничьих угодьях:
- «Албаевское», Мамадышский район — один медведь;
- «Камский берег», Рыбно-Слободский район — два медведя;
- «Камский берег 2», Рыбно-Слободский район — четыре медведя.
Всего в Татарстане обитает 90 медведей.
Также документ включает лимиты на добычу других охотничьих животных: 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, 4 рысей и 217 барсуков.
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