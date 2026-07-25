В двух районах Татарстана впервые разрешили охотиться на медведей

Лимит добычи составит семь особей — всего в Татарстане обитает 90 медведей

Фото: Реальное время

В Татарстане впервые разрешили охоту на бурого медведя. Соответствующий указ о лимитах добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

По информации из документа, в республике установят лимит на добычу семи бурых медведей в трех охотничьих угодьях:

«Албаевское», Мамадышский район — один медведь;

«Камский берег», Рыбно-Слободский район — два медведя;

«Камский берег 2», Рыбно-Слободский район — четыре медведя.

Всего в Татарстане обитает 90 медведей.

Также документ включает лимиты на добычу других охотничьих животных: 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, 4 рысей и 217 барсуков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Денис Петров