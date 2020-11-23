Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов
Правительство РФ включит в перечень жизненно необходимых препаратов все имеющиеся вакцины от коронавируса.
«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
С 2021 года в перечень добавят еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства из перечня высокозатратных нозологий.
Ранее стало известно, что кабмин вводит новый механизм регулирования цен на жизненно необходимые препараты.ОбществоМедицина
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