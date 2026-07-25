Татарстанцев предупредили о грозах с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с
Локально возможен град
Вечером 25 июля и ночью 26-го в Татарстане, в том числе в Казани, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Об этом сообщает МЧС.
Локально возможен град.
МЧС рекомендовало не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи.
Сегодня МЧС сообщило, что в Татарстане из-за сильного ветра упало 20 деревьев, в результате чего один человек погиб и были повреждены два автомобиля.
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