Российский вирусолог раскритиковал вакцину от AstraZeneca

Российский вирусолог раскритиковал вакцину британской AstraZeneca от коронавируса. Он считает, что эффективность в 70% нельзя сравнивать с эффективностью в 92%, которая заявлена НИЦ им. Гамалеи для препарата «Спутник V».

Бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев рассказал, что уже сам сделал прививку на основе российского препарата.

Фото: pixnio.com

«Мне 92-й год, и у меня титр антител 1 на 3200. Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить», — приводит его слова RT.

Напомним, британская фармкомпания AstraZeneca заявила о 70%-ной эффективности разрабатываемой ею вакцины. Согласно отчету, эта цифра сложилась из двух разных способов прививки.

