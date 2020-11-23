Из-за пандемии изменился график питания в казанских школах

Фото: Дарья Турцева (архив)

Из-за пандемии коронавируса в графике питания школьников Казани произошли изменения. Теперь столовые не заполняются полностью во время перемен, дети обедают по гибкому графику или с соблюдением необходимой дистанции (рассадкой через ряд). В связи с этим поменялся режим приготовления и подачи блюд, сообщила на «деловом понедельнике» гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Рима Мухмедшина.

Кроме того, применяется усиленный режим мытья посуды с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники пищеблоков и дежурные работают в средствах индивидуальной защиты.

С сентября этого года благодаря программе обеспечения бесплатным горячим питанием младших классов количество питающихся школьников в Казани по сравнению с прошлым годом выросло на 14 тысяч и достигло 143 тыс. человек, из них бесплатно получают обед 69,5 тыс. учеников начальных классов.

На новое оборудование для казанских школьных столовых, напомним, потратили 30 млн рублей.