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В Татарстане зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

18:23, 23.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксирована еще одна смерть от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Новая жертва коронавируса официально подтверждена в Татарстане. На вечер понедельника в республике зафиксированы 132 смертельных случая.

Экспертиза установила, что женщина 1962 года рождения скончалась в одной из больниц республики именно вследствие COVID-19.

По данным оперштаба РТ, пациентка попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Ее состояние ухудшалось из-за обострившихся хронических заболеваний.

ОбществоМедицина Татарстан
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