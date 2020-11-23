В Татарстане зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Новая жертва коронавируса официально подтверждена в Татарстане. На вечер понедельника в республике зафиксированы 132 смертельных случая.

Экспертиза установила, что женщина 1962 года рождения скончалась в одной из больниц республики именно вследствие COVID-19.

По данным оперштаба РТ, пациентка попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Ее состояние ухудшалось из-за обострившихся хронических заболеваний.