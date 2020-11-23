В Татарстане зафиксирована еще одна смерть от коронавируса
Новая жертва коронавируса официально подтверждена в Татарстане. На вечер понедельника в республике зафиксированы 132 смертельных случая.
Экспертиза установила, что женщина 1962 года рождения скончалась в одной из больниц республики именно вследствие COVID-19.
По данным оперштаба РТ, пациентка попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Ее состояние ухудшалось из-за обострившихся хронических заболеваний.ОбществоМедицина Татарстан
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