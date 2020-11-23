Минцифры РФ запустило приложение для отслеживания контактов с зараженными СOVID-19, оно пока не работает

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Минцифры РФ представило приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер».

«Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — гласит описание приложения.

Данные заболевшего коронавирусом приложение не разглашает. Лица, пользующиеся им, получат push-уведомление с датой контакта с инфицированным.

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Разработчики приложения заверили, что они не передают другим пользователям данные о телефоне и его владельце, а также их геолокацию.

Скачать приложение можно в магазинах приложений App Store и Google Play. Приложение предназначено для использования в России.

В Минцифры РФ отказались комментировать работу приложения. «Пока никакой информации, что оно заработало, нет, и мы никаких комментариев не даем. Значит, оно пока не работает», — цитирует слова ведомства «Медуза».

Ранее сообщалось, что Минцифры России заканчивает разработку нового мобильного приложения «Стопкоронавирус. Мои контакты», которое предназначено для мониторинга социальных контактов.



Татьяна Демина