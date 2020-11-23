Анна Попова отметила низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане

Разброс суточного показателя прироста заболевших коронавирусом за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Татарстане до 7,5 в Карелии. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация в регионах, безусловно, разная — и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования», — отметила она

Фото: скриншот трансляции

Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены на Алтае, в Коми, Тыве, Хакасии, Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 73 новых случая коронавируса. Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 773 случая COVID-19.