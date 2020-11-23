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Власти РФ пообещали не вводить новые «антиковидные» ограничения

18:40, 23.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти РФ пообещали не вводить новые «антиковидные» ограничения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас российские власти не планируют ужесточать ограничения, сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе», — цитирует «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Ранее агентство сообщало со ссылкой на источники в правительстве, что чиновники допускают введение более жестких ограничений из-за усложняющейся эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Татарстане за последние сутки количество заразившихся COVID-19 составило 73 человека. Всего по России более 25 тысяч новых случаев за сутки.

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