В ВОЗ не исключили, что «нулевых» зараженных коронавирусом было несколько

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что первичных случаев заболевания коронавирусом до регистрации первого официального заражения было несколько.

«Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных», — цитирует «РИА Новости» слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

По его словам, неизвестно, что именно привело к распространению COVID-19: человек, животное или заражение окружающей среды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Райан уверен, что первому зарегистрированному случаю коронавируса в Китае предшествовали другие заражения: «Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в городе Ухань».



Напомним, что ранее в Италии ученые выяснили, что коронавирус в стране мог появиться в сентябре 2019 года. При этом первый официальный случай COVID-19 зарегистрирован в Италии 21 февраля 2020 года.



Татьяна Демина