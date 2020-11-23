В Татарстане не планируют ограничивать въезд в регион и вводить новые ограничения

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз отметила, что в Татарстане не планируют вводить какие-то дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор после 10 декабря может закрыть ряд российских регионов для въезда. Авдонина отметила, что не ведомство занимается этим, а сам субъект: «Поэтому сегодня речи об этом, в части Татарстана, не идет».

«На сегодня у нас ситуация не простая, но стабильная. Мы не фиксируем взрывного роста заболеваемости, и речи о том, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничения на данном, сегодняшнем этапе, у нас не идет. Более того, мы по-прежнему согласовываем в каком-то усеченном формате проведение и семинаров, и некоторых мероприятий с ограниченным количеством участников, готовимся к елке нашей президентской, которая у нас традиционно проходит... И я надеюсь, что в дальнейшем при соблюдении всех необходимых мер профилактики все-таки будем работать в таком формате до нового года, не отменяя какие-то мероприятия, новогодние и праздничные».

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 73 новых случая коронавируса. Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 773 случая COVID-19.