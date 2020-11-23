Роспотребнадзор по РТ: общего требования о переходе на дистанционное образование и работу нет

Фото: Олег Тихонов (архив)

Общего требования о переходе на дистанционное образование и удаленную работу в России нет и не планируется вводить. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, в Татарстане не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

«Поэтому речи об удаленке, работы непосредственно какого-либо организованного коллектива, предприятия, организации, решается исходя из той ситуации, которая в этом коллективе сложилась. Если руководитель принимает решение, он может его принять», — отметила Авдонина.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что учеба в вузах будет продолжаться в обычном формате.