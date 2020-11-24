В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» COVID-19

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — самое «грозное» проявление COVID-19, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу. В период пандемии коронавируса сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

При этом, заверила врач, даже такая комбинация клинических признаков заболевания не специфична и встречается при других заболеваниях, передает ТАСС.

Вчера Минцифра России представило приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер». Предполагается, что если у кого-то из пользователей приложения выявили COVID-19, он анонимно сообщает об этом через приложение, предоставляя доступ только случайным ключам за последние две недели. Однако, несмотря на появление приложения в App Store и Google Play, оно еще не заработало.



Татьяна Леухина