В Татарстане началась масштабная доставка бесплатных препаратов для больных COVID-19

Начинается масштабная выписка и доставка бесплатных препаратов для больных коронавирусом, которые лечатся дома. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«В целом были определенные шероховатости, но я думаю, что мы их все за прошедшую неделю победили... Это не были какие-то серьезные проблемы, это были прежде всего коммуникационные (вопросы) на самых разных этапах вот этого процесса, начиная от выхода врача на дома, взаимодействие с «Таттехмедфармом», взаимодействие с волонтерским корпусом — вот эти все (части) у нас заработали как единый механизм. Мы окончательно объединили все в один процесс в конце прошлой недели. И мы надеемся, что с сегодняшнего дня все пойдет куда более интенсивно с меньшим количеством вопросов у населения», — отметил замминистра здравоохранения.

Заболевших среди волонтеров, которые доставляют лекарства, нет. Количество добровольцев Жаваронков пообещал уточнить в ближайшее время.

В Татарстане бесплатные препараты для лечения «ковидных» пациентов получат более 18 тыс. человек. Подробнее о выдаче лекарств читайте в материале «Реального времени».