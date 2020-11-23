Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

Венесуэла с 23 ноября вновь открыла авиасообщение с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу гражданской авиации латиноамериканской страны.

Также Венесуэла открывает рейсы в Боливию, Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. Полеты в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва — Аддис-Абеба три раза в неделю. На Сейшельские Острова можно будет отправиться по маршруту Москва — Виктория два раза в неделю.