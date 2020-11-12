Минздрав Татарстана объяснил обшарпанные стены в «ковидном» госпитале

Фото: кадр видео из соцсети

Минздрав Татарстана отреагировал на жалобу о состоянии коронавирусного госпиталя при 16-й горбольнице в Казани.

Пациентка сняла на видео плохое состояние больницы. В кадре видны обшарпанные стены, потолки с трещинами, старые туалеты.

В Минздраве республики прокомментировали «Реальному времени», что на видео показаны коридоры и подсобные помещения больницы. Палаты же находятся в хорошем состоянии: больница стояла в плане капитального ремонта в начале 2020 года, однако из-за пандемии ремонт затянулся.

«К сожалению, текущая эпидемическая ситуация внесла свои коррективы. Тем не менее медицинская помощь здесь оказывается в полном объеме и в надлежащем порядке», — ответили «Реальному времени» в ведомстве.



Ранее в Минздраве РТ прокомментировали очереди в консультативно-диагностическом центре Казани.

