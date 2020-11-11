В КФУ объяснили поведение людей, которые не носят маски

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Многие люди не соглашаются носить маски из-за частой смены мнения экспертов об этом средстве индивидуальной защиты, рассказала ассистент кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Анастасия Маяковская.



По ее словам, пока нет 100%-х доказательств эффективности масок, не все люди будут мириться с неудобствами их ношения: «Коронавирус до конца не изучен. Всемирная организация здравоохранения на протяжении 11 месяцев несколько раз меняла свои рекомендации. Сначала их специалисты говорили, что носить маски нужно только людям, имеющим признаки ОРВИ. После вспышки болезни они рекомендовали ношение масок всем: и здоровым, и больным».

realnoevremya.ru / Илья Репин

Эксперт считает, что у «масочного» протеста есть психологический аспект: люди отрицают проблему и, как следствие, отрицают вероятный риск. Протест может быть связан с желанием показать свою уникальность, неподчиненность. Еще человек может отрицать угрозу, если она не коснулась его близких или его самого.

Напомним, в Казани с начала ноября выявили почти 3,5 тысячи нарушителей масочного режима на транспорте.